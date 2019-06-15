«Cоставить полный лук можно в пару кликов»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Настя Ройзман рассказывает, на какие бренды стоит обратить внимание, чтобы прикупить себе купальник или, например, легкое платье.

Сезон в разгаре. А за летом в этом году даже ехать никуда не нужно. Если верить синоптикам, тропическая жара покинула столицу совсем ненадолго. А перерыв на похолодание — отличная возможность выбрать себе, наконец, новый купальник. В тренде — лаконичность и простота.

За однотонными, подчеркивающими силуэт моделями, отправляйтесь к Bodypoetry. За трендовым черно-белым можно заглянуть в уже полюбившийся многим «ПАЧЕ». Если же хочется почувствовать себя немного Мэрилин Монро и купить себе комплект с высокими плавками, то вам в OneFour store. Все это, что важно, российские бренды.

Первую коллекцию купальников на днях представил и совсем новичок в мире моды — бренд A.W.A.R.D. По словам дизайнеров, вдохновлялись они соединением первооснов мира — стихией воды и каменных пород. Тем узором, который образуют волны на скалистых камнях дикого берега. Одним из результатов работы стал купальник-мечта ассиметричного кроя, будто скроенный из двух, с двумя бретелями на одно плечо. Мои фавориты — цвета хаки в миксе с коралловым и морской волны в сочетании с оттенком песка. Еще один must-have этого лета — однотонные черные или белые купальники с вставкой из сетки. Одновременно сдержанные и сексуальные. В дополнение к ним бренд подготовил брюки-палаццо, рубашки oversize и сетчатые платья в пол. Так что при желании составить полный летний лук можно в пару кликов.