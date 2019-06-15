Высказывания петербургского адвоката о деле Ивана Голунова проверят на этичность

Как стало известно «Ъ», информагентство «Росбалт» призывает Федеральную палату адвокатов и Адвокатскую палату Санкт-Петербурга проверить соблюдение управляющим партнером юрфирмы CLC адвокатом Натальей Шатихиной Кодекса профессиональной этики после ее высказываний в социальных сетях о деле против журналиста-расследователя Ивана Голунова.

Госпожа Шатихина является юридическим представителем Эрмитажа, представляла в суде интересы врио губернатора города Александра Беглова и выступала в роли адвоката чиновника Минпромторга Дениса Пака в громком уголовном деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В Facebook и Telegram она сообщила, что «Голунов так или иначе был вовлечен в распространение наркоты», и утверждала, что его адвокаты своими действиями заработают ему пожизненное наказание.

Подробнее — в материале «Ъ» «Он так пожизненное поднимет».