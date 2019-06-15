Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

В возрасте 96 лет умер итальянский режиссер театра, оперы и кино Франко Дзеффирелли. Он скончался после продолжительной болезни, обострившейся в последние месяцы, сообщает агентство ANSA.

Карьера Франко Дзеффирелли началась в 1950-е годы. В частности, он снял несколько фильмов по пьесам Уильяма Шекспира: «Укрощение строптивой» (1967 год), «Ромео и Джульетта» (1968), «Гамлет» (1990). Он также поставил в театре «Отелло», «Гамлета», «Много шума из ничего», «Ромео и Джульетту».

В числе других известных его фильмов — «Иисус из Назарета» (1977), «Бесконечная любовь» (1981), «Травиата» (1983), «Отелло» (1986), «Воробей» (1993), «Джейн Эйр» (1996), «Чай с Муссолини» (1999).

Является лауреатом премии Британской академии кинематографии (BAFTA), дважды был удостоен «Эмми». За фильм «Ромео и Джульетта» номинировался на «Оскар». В 2003 году был награжден золотой медалью «За вклад в развитие культуры и искусства».