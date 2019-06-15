Роспотребнадзор предупредил об эпидемии лихорадки денге в Таиланде

В Таиланде объявлена эпидемия лихорадки денге. С начала 2019 года ею заболело около 30 тыс. человек, более 40 погибли. Число случаев заболевания лихорадкой более чем вдвое превысило показатели за последние пять лет, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как уточняет ведомство, особенно неблагополучная ситуация сложилась в центральных и северо-восточных районах Таиланда. Распространению заболевания способствуют комары, являющиеся переносчиками лихорадки.

Роспотребнадзор отметил, что уже усилил санитарно-карантинный контроль за возвращающимися из Таиланда россиянами на пунктах пропуска через границу РФ. в случае В случае ухудшения состояния здоровья ведомство рекомендует путешественникам сразу обратиться к врачу.

Лихорадка денге распространяется в странах с жарким влажным климатом. Симптомы болезни — высокая температура тела, интоксикация, высыпания, при тяжелом течении — геморрагическим синдромом. В отсутствии переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности. Вакцин против лихорадки денге нет, лечение проводится симптоматическими средствами.