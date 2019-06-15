Замминистра сельского хозяйства Кубани предъявили обвинение во взяточничестве

Органы Следственного комитета РФ по региону предъявили обвинение заместителю министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Киму Тертице и его подчиненному. Как говорится в сообщении, им вменяют получение взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничество во взяточничестве. В получении взятки обвиняют самого Кима Тертицу, в посредничестве – начальника управления малых форм хозяйствования Александра Пиунова. Как ранее писал “Ъ-Кубань”, господин Тертица с октября 2017 года возглавлял конкурсную комиссию, отбиравшую участников программы по предоставлению грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребкооперативам Краснодарского края. По версии обвинения, в феврале этого года председатель одного из сельхозпотребкооперативов обратилась в региональный минсельхоз за получением субсидии на развитие своего комплекса. Следствие считает, что за получение субсидии размером 40 млн руб. с нее потребовали взятку в размере 4 млн руб.

На недавнем суде Ким Тертица свою вину отрицал и утверждал, что не знает, как пакет с деньгами оказался в его приемной.

Михаил Лукашов