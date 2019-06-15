Владимир Путин призвал отказаться от протекционизма и санкций в торговой сфере

Мировым державам нужно восстановить доверие в торговой сфере, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Как считает господин Путин, нужно разрешить ситуацию с торговыми войнами. Президент РФ также предложил вывести из-под санкций «социально-гуманитарную сферу» — товары первой необходимости, лекарства и медицинское оборудование.

«Фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации»,— пояснил Владимир Путин (цитата по ТАСС).

Помимо этого он призвал «утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия». «Мы выступаем за наращивание взаимной торговли, отказ от протекционизма, нелегитимных санкций, политически мотивированных ограничений и барьеров, настроены на всестороннее углубление инвестиционного сотрудничества, расширение производственной кооперации на основе универсальных правил ВТО (Всемирной торговой организации), на принципах равноправия, уважения и учета интересов друг друга»,— отметил президент РФ.

Напомним, в конце мая начался новый виток торговой войны между США и Китаем. Поводом стало введение президентом США Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны. В итоге крупные американские корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО.

Подробнее о противостоянии Китая и США читайте в материале “Ъ” «Дружба на расстоянии руки».