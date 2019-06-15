Эквадор заподозрил Ассанжа и его соратника в шпионаже

Суд Эквадора начал расследование о предполагаемом шпионаже основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и его соратника, гражданина Швеции Ола Бини, заявил «РИА Новости» адвокат шведа Карлос Поведа. Он рассказал, что о расследовании стало известно накануне, 14 июня.

«В решении суда говорится, что проводится дополнительное расследование участия Ассанжа и Бини в шпионаже в Эквадоре, утверждают, что были найдены предполагаемые связи между этими двумя персонами в их компьютерах»,— пояснил адвокат.

Ола Бини был задержан в Эквадоре в апреле. Он, как утверждает МВД, поддерживал связь с экс-главой МИД страны Рикардо Патинью. Вдвоем они якобы дважды летали в Перу и Испанию.

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Напомним, Джулиан Ассанж с июня 2012 года находился на территории посольства Эквадора в Лондоне. В апреле 2019-го полицейские задержали господина Ассанжа после того, как Эквадор лишил его дипломатического убежища. В мае суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

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США требуют экстрадиции господина Ассанжа. Американские власти обвиняют его в шпионаже и разглашении гостайны: в 2010 году он опубликовал сотни тысяч секретных документов, имевших отношение к войне в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Джулиан Ассанж раскалывает Америку».