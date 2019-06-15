Россию переизбрали членом Экономического и социального совета ООН

На заседании 14 июня Россия была переизбрана членом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) на период 2020–2022 годов. Заявку российской стороны поддержали 174 страны-члена ООН, сообщает пресс-служба постпредства РФ при ООН на странице в Twitter.

ЭКОСОС был учрежден в 1945 году. Он мониторит деятельность 15 спецучреждений ООН, девяти функциональных комиссий и пяти региональных комиссий в экономической и социальной областях ООН. В совет входят представители пяти региональных групп, каждая из которых включает определенное количество стран: Азия (11 стран), Африка (14), Восточная Европа (6), Западная Европа и другие государства (13), Латинская Америка и Карибский бассейн (10). Группы выдвигают по несколько претендентов на членство в ЭКОСОСе. Всего в совете 54 страны, они избираются сроком на три года.

В 2019 году на три места от группы восточноевропейских стран в ЭКОСОС были выдвинуты Россия, Черногория и Латвия, передает ТАСС.