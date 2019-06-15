Управление благоустройства Перми станет департаментом

Глава Перми Дмитрий Самойлов внес в думу проект решения, связанного со структурой городской администрации. Он предусматривает переименование департамента дорог и транспорта в департамент транспорта. Дорожная сфера будет передана в управление внешнего благоустройства (УВБ), которое возглавляет замглавы администрации Анатолий Дашкевич. Само УВБ будет переименовано в департамент дорог и благоустройства администрации города Перми. В подчинение нового департамента перейдут дирекция дорожного движения, а также дорожный отдел департамента дорог и транспорта (ДДиТ). Сам ДДиТ станет департаментом транспорта.

Напомним, на майском заседании думы, отвечая на вопросы депутатов о структуре администрации, мэр анонсировал ее изменения, но о чем именно идет речь, он не раскрывал.