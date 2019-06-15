CNN: Иран пытался сбить беспилотник США перед инцидентом с танкерами

За несколько часов до нападения на два танкера в Оманском заливе в четверг, 13 июня, Иран попытался сбить американский беспилотник ракетой класса «земля-воздух», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. По данным телеканала, ракета не достигла цели и упала в воду. Перед этим беспилотник MQ-9 Reaper успел заметить, что иранские суда приближаются к танкерам. Источник отметил, что момента атаки танкеров аппарат не зафиксировал.

Ранее власти США заявили о наличии доказательств атаки Ирана на танкеры в Оманском заливе. Напомним, танкеры Front Altair Frontline и Kokuka Courageous подали сигнал бедствия. По версии СМИ, они подверглись торпедной атаке. Все члены экипажей двух кораблей были эвакуированы. В команде одного из них были 11 российских моряков. Это уже второй инцидент с танкерами в Оманском заливе за месяц. Заказчики и исполнители предыдущей диверсии до сих пор официально не названы, однако США не сомневаются, что за атакой стоит Тегеран. США обвинили в нападении на танкеры Иран и отправили в район залива эсминец USS Mason.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «В Оманском заливе разгораются танкеры».