Трампу спели песню на день рождения

Сотрудники администрации президента США поздравили Дональда Трампа с днем рождения и спели ему песню Happy Birthday to You. Господину Трампу 14 июня исполнилось 73 года. Его встретили аплодисментами, когда он вышел в сад у Белого дома, чтобы сделать заявление по расширению возможностей здравоохранения для малых предприятий, пишет The Hill. Видео с поздравлением опубликовал в Twitter журналист Дэн Линден.

Attendees in the White House Rose Garden sing Happy Birthday to President Trump as he arrives for event on expanding health care options for small businesses. https://t.co/97JW3J1SEu pic.twitter.com/WcQrhmNaIa