Новак рассчитывает на формирование постоянного формата ОПЕК+ на встрече в июле

Есть перспектива достижения согласия по хартии ОПЕК+ на заседании в начале июля, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью японской газете Nikkei, опубликованном пресс-службой ведомства. Министр предполагает, что 70% сжиженного природного газа (СПГ) будет экспортироваться на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

«ОПЕК, а также Россия и другие страны, не входящие в ОПЕК, преобразуют ОПЕК+ в постоянную дискуссионную структуру. Есть перспектива достижения принципиального согласия об этом на встрече в начале июля»,— сказал господин Новак. Он отметил, что ОПЕК+ таким образом создаст долгосрочную систему сотрудничества для стабилизации цен на нефть.

Говоря о сжиженном природном газе , господин Новак отметил, что к 2035 году производство СПГ в России увеличится почти в 5 раз и «достигнет около 20% доли в мировом производстве». Сейчас совокупный объем производства СПГ на «Сахалин-2» и «Ямал СПГ» составляет около 28 млн тонн. «Это несколько меньше 10% мирового потребления, а к 2035 году планируется довести выпуск до 120-140 млн тонн»,— добавил министр.

На последнем заседании 31 мая добывающие страны, входящие в сделку по заморозке производства нефти, не смогли договориться о перспективах дальнейшей кооперации. На фоне этого цены на нефть начали снижаться. Нефть марки Brent опускалась ниже $60 за баррель, нефть WTI — до $50,95. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью “Ъ” допустил, что Россия может не продлить договоренность с ОПЕК.

Подробнее о судьбе сделки — в публикации “Ъ” «Эр-Рияд намекает на продление сделки ОПЕК+».