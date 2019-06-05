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Цена на нефть Brent впервые с января упала ниже $60

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 19:05 по мск снизилась на 3,663% — до $59,78 за баррель. Ранее Brent опускалась ниже $60 в конце января. Цена на нефть марки WTI снизилась на 4,966% — до $50,95 за баррель.

Цена на Brent начала снижаться с понедельника, 3 июня. Напомним, на заседании 31 мая добывающие страны, входящие в сделку по заморозке производства нефти, не смогли договориться о перспективах дальнейшей кооперации.

Подробности — в публикации “Ъ” «ОПЕК+ встала на паузу».

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