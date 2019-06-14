Бюджет штата Колорадо пополнился на $1,02 млрд за счет продажи марихуаны

Департамент государственных сборов штата Колорадо сообщил, что поступления в бюджет от продажи марихуаны с момента ее легализации в 2014 году превысили $1 млрд, сообщила местная газета The Denver Post. Эти средства штат получил от сбора комиссионных и налога с продаж, а также от выдачи лицензий на продажу.

За это же время объем продаж марихуаны в штате составил $6,56 млрд. Как заявил в связи с публикацией свежих данных губернатор Колорадо Джаред Полис, эта индустрия «помогает нашей экономике расти: создает рабочие места, обеспечивает доходы, которые идут на борьбу с употреблением наркотиков молодежью, на укрепление здоровья и безопасности граждан, на строительство школ».

Колорадо стал первым из американских штатов, легализовавших продажу марихуаны в розницу. С 2014 года приобрести марихуану для личного потребления, а не только в медицинских целях могут граждане, которым исполнился 21 год. Разрешается приобретать за один раз 1 унцию (около 28 г) марихуаны или выращивать у себя не более шести растений. В штате уже более 2900 мелких предприятий, имеющих лицензию на производство и продажу марихуаны, работают в этой индустрии свыше 40 тыс. человек.

Алена Миклашевская