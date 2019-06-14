Чемпионский титул вывели за Штаты

Очередной чемпионат НБА завершился крахом клуба, который царил в сильнейшей баскетбольной лиге мира в последние годы,— «Голден Стейт Уорриорс», и первым в истории триумфом команды, базирующейся за пределами США — в Канаде. Скинул калифорнийцев с трона обыгравший их в финальной серии в шести матчах «Торонто Рэпторс».

Итог нынешней финальной серии превратился для освещавших ее североамериканских медиаресурсов в повод обозначить сразу несколько любопытных и значимых тем. Первая — это, естественно, крушение «династии». «Династией» в американском профессиональном спорте принято называть клуб, доминирующий в лиге на протяжении длительного периода времени, обладающий потенциалом и технологиями для его реализации, которые гораздо круче, чем у остальных.

Явление это редкое даже для НБА с ее «мягким» потолком зарплат, позволяющим вести мало чем лимитированные финансовые гонки.

Но «Голден Стейт» был как раз классической «династией». С 2015 года он неизменно добирался до финальной серии и, опять же, неизменно встречаясь в ней с «Кливленд Кавальерс», «династией» не совсем состоявшейся, взял три титула, в том числе в двух предыдущих сезонах. Но, не потеряв по сравнению с этими сезонами ни одного заметного персонажа, сохранив и даже слегка усилив костяк, «Голден Стейт» с чемпионским званием все-таки расстался. Падение, иными словами, вышло обидным и громким.

Вторая тема — взлет его счастливого соперника по финалу, появившегося в лиге в 1990-е в качестве составляющей эксперимента.

НБА, не вылезавшая за пределы США, захотела вдруг ворваться на соседний канадский рынок. Рынок оказался так себе.

Из двух родившихся там команд одна — «Ванкувер Гриззлис» — вскоре переехала в Мемфис, а вторая, хотя осталась на месте, долго не демонстрировала явного желания превращаться из скромного, ни на что не претендующего то ли середнячка, то ли аутсайдера в амбициозный клуб. И вдруг — примерно тогда же, когда «Голден Стейт» взобрался на верхушку иерархии НБА,— признаки такого желания она явила, принявшись потихоньку — через драфты, подписание контрактов со свободными агентами, сделки с другими клубами — подбирать такой состав, с которым можно мечтать о чем-то большем, нежели просто попадание в play-off. Кирпичики в фундамент закладывались ежегодно, а последним и наиболее крупным был очень классный форвард Кавай Леонард, выменянный у «Сан-Антонио Спёрс» минувшим летом. Все эти элементы удивительным образом попали в точку, хорошо соединились друг с другом. А Леонард, который, будучи игроком «Сан-Антонио», в 2014 году заработал звание лучшего баскетболиста в play-off, снова выиграл чемпионат и такой приз в дебютном сезоне с «Торонто». Более эффективных, быстрее срабатывавших приобретений история НБА знала немного.

Хотя оды терпеливости и чутью менеджмента «Торонто», мастерству Леонарда и его партнеров не отменяли того факта, что на стороне «Рэпторс», по крайней мере, в финальной серии точно оказались обстоятельства. «Голден Стейт» весь сезон не везло с травмами ведущих игроков — их было немало.

В финале не повезло особенно. По ходу его кое-как восстановился Кевин Дюрант, завоевывавший тот приз, что только что достался Леонарду, и в 2017-м, и в 2018 году.

Но помочь калифорнийцам по-настоящему ему так и не довелось: в пятой игре Дюрант порвал ахилл. А в третьей четверти шестого матча не менее серьезное повреждение — разрыв крестообразных связок — получил очень результативный Клей Томпсон. К тому моменту, когда он покинул площадку, «Голден Стейт» вел. Потом преимущество сошло на нет, и, дождавшись в концовке промаха от ярчайшей среди калифорнийских звезд — Стефена Карри, «Торонто» довел встречу до победы со счетом 114:110, финал завершив. Какой бы «глубокой» ни смотрелась скамейка «Голден Стейт», те потери, которые он понес, компенсировать, безусловно, было невероятно трудно.

Наконец, третья тема — потенциальный эффект от триумфа «Торонто». НБА — лига, позиционирующая себя как глобальная, делающая ставку на рост заграничной аудитории. И в этом смысле результат финала действительно представляется для нее чуть ли не идеальным. «Торонто» ведь очень интернациональный по меркам НБА клуб. Базируется в Канаде, а сразу несколько его ведущих игроков — иностранцы: Паскаль Сиакам — из Камеруна, Марк Газоль — из Испании, Серж Ибака — из Конго, хотя с некоторых пор выступает за ту же сборную, что и Газоль. Даже первое лицо клуба, президент Масаи Уджири, который, собственно, по крупицам и строил чемпионский вариант,— нигериец родом из Финляндии.

Алексей Доспехов