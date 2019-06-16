16 июня, воскресенье
Войти в профиль
Страна

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Рисунок: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Лучшие материалы “Ъ” за неделю

Выбор редакции за 10–16 июня

от

Почему перевод застройщиков на новый механизм финансирования могут отложить, что Москве предлагал молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, зачем банки все чаще выдают кредиты 18-летним неработающим подросткам — в подборке “Ъ”.


Персональные данные 900 тыс. клиентов банков оказались в сети

Персональные данные 900 тыс. клиентов банков оказались в сети

Данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый. Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации сохраняет актуальность. Эксперты считают, что лица из этих баз могут как подвергнуться обычному спаму, так и столкнуться с мошенничеством.

Читать далее

Дмитрий Козак рассказал “Ъ”, что Москве предлагал молдавский олигарх Владимир Плахотнюк

Дмитрий Козак рассказал “Ъ”, что Москве предлагал молдавский олигарх Владимир Плахотнюк

Кризис в Молдавии, где из-за нежелания лидера Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка отказаться от контроля над госинститутами в пользу недавно сформированного правительства возникло двоевластие, оказался в центре внимания России, ЕС и США. Ситуацию в стране в последние дни активно комментируют высокопоставленные чиновники, дипломаты и политики разных стран, включая вице-премьера РФ Дмитрия Козака, являющегося спецпредставителем президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией. Специальный корреспондент “Ъ” Владимир Соловьев попросил господина Козака прояснить позицию Москвы на молдавском направлении и прокомментировать обвинения господина Плахотнюка в том, что Россия предлагала ему решить приднестровский конфликт через федерализацию республики.

Читать далее

«Роснефть» торопит «Транснефть» с компенсациями за дихлорэтан

«Роснефть» торопит «Транснефть» с компенсациями за дихлорэтан

Как стало известно “Ъ”, «Роснефть» просит правительство заставить «Транснефть» уже сейчас компенсировать потери потребителей от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». «Роснефть» получила претензии от «Белнефтехима» на $155 млн и еще на $0,45 млн от польской Orlen и хочет добиться от «Транснефти» гарантии соответствующих выплат. В трубопроводной монополии называют это «попытками заработать на компенсациях». По данным “Ъ”, на самом деле о столь высоких суммах компенсаций для Белоруссии речи не идет, но в правительстве в любом случае готовы обсуждать компенсации только после полного разрешения кризиса.

Читать далее

Перевод застройщиков на новый механизм финансирования могут перенести на 1 октября

Перевод застройщиков на новый механизм финансирования могут перенести на 1 октября

Переход застройщиков на новую систему финансирования, ожидание которого было главным фактором развития строительного бизнеса с начала года, может быть отложен. В Минстрое оказались готовы пойти на уступки застройщикам и фактически отложить введение схемы с использованием эскроу-счетов. Большинство девелоперов смогут продолжать получать деньги напрямую от дольщиков до 1 октября 2019 года, прежний срок был 1 июля. В результате по старым правилам в России может быть достроено до 85% домов.

Читать далее

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками. В некоторых торговых сетях уже задумались о том, чтобы ограничить промоактивность. Но отказаться от скидок участники рынка могут только синхронно, а для такого шага предпосылок пока нет, указывают эксперты.

Читать далее

Кредитование 18-летних неработающих подростков набирает обороты

Кредитование 18-летних неработающих подростков набирает обороты

Практика отдельных игроков по выдаче кредитных карт на крупные суммы 18-летним неработающим подросткам беспокоит банки и законодателей. Очевидно, что существенные суммы подросткам могут быть выданы банками лишь с расчетом на возврат заемных средств родителями, что недопустимо, отмечают эксперты. Решение проблемы необходимо искать банковским ассоциациям, ЦБ и законодателям, уверены в Госдуме.

Читать далее

Росавтодор разгоняется до 130 км/ч

Росавтодор разгоняется до 130 км/ч

В России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч. Документ по заказу Росавтодора готовит Российский дорожный научно-исследовательский институт. Для введения такого скоростного режима на шоссе не должно быть очагов аварийности, глубокой колеи, при этом во время снегопада и ливней допустимая скорость должна ограничиваться. Этим же стандартом рекомендуется сужать левые полосы на многополосных магистралях с 3,75 м до 3,5 м: это нужно для выравнивания скоростей в потоке.

Читать далее

Для водителей введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

Для водителей введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения. Вводится промежуточный экспресс-тест, который при позитивном результате будет являться лишь основанием для дальнейшей полноценной проверки. Таким образом, к привычным основаниям дунуть в алкометр — запах алкоголя, нетвердая походка, несвязная речь и неадекватное поведение — прибавится еще одно. При этом впервые в российской практике инспекторы будут использовать прибор, анализирующий наличие наркотических веществ в слюне человека (впоследствии, впрочем, у него все равно возьмут мочу на анализ). В Госавтоинспекции надеются, что это «будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников движения и снижению конфликтных ситуаций». Эксперты указывают на коррупционные риски.

Читать далее

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя