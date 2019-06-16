Лучшие материалы “Ъ” за неделю

Почему перевод застройщиков на новый механизм финансирования могут отложить, что Москве предлагал молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, зачем банки все чаще выдают кредиты 18-летним неработающим подросткам — в подборке “Ъ”.
Данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый. Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации сохраняет актуальность. Эксперты считают, что лица из этих баз могут как подвергнуться обычному спаму, так и столкнуться с мошенничеством.
Кризис в Молдавии, где из-за нежелания лидера Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка отказаться от контроля над госинститутами в пользу недавно сформированного правительства возникло двоевластие, оказался в центре внимания России, ЕС и США. Ситуацию в стране в последние дни активно комментируют высокопоставленные чиновники, дипломаты и политики разных стран, включая вице-премьера РФ Дмитрия Козака, являющегося спецпредставителем президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией. Специальный корреспондент “Ъ” Владимир Соловьев попросил господина Козака прояснить позицию Москвы на молдавском направлении и прокомментировать обвинения господина Плахотнюка в том, что Россия предлагала ему решить приднестровский конфликт через федерализацию республики.
Как стало известно “Ъ”, «Роснефть» просит правительство заставить «Транснефть» уже сейчас компенсировать потери потребителей от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». «Роснефть» получила претензии от «Белнефтехима» на $155 млн и еще на $0,45 млн от польской Orlen и хочет добиться от «Транснефти» гарантии соответствующих выплат. В трубопроводной монополии называют это «попытками заработать на компенсациях». По данным “Ъ”, на самом деле о столь высоких суммах компенсаций для Белоруссии речи не идет, но в правительстве в любом случае готовы обсуждать компенсации только после полного разрешения кризиса.
Переход застройщиков на новую систему финансирования, ожидание которого было главным фактором развития строительного бизнеса с начала года, может быть отложен. В Минстрое оказались готовы пойти на уступки застройщикам и фактически отложить введение схемы с использованием эскроу-счетов. Большинство девелоперов смогут продолжать получать деньги напрямую от дольщиков до 1 октября 2019 года, прежний срок был 1 июля. В результате по старым правилам в России может быть достроено до 85% домов.
Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками. В некоторых торговых сетях уже задумались о том, чтобы ограничить промоактивность. Но отказаться от скидок участники рынка могут только синхронно, а для такого шага предпосылок пока нет, указывают эксперты.
Практика отдельных игроков по выдаче кредитных карт на крупные суммы 18-летним неработающим подросткам беспокоит банки и законодателей. Очевидно, что существенные суммы подросткам могут быть выданы банками лишь с расчетом на возврат заемных средств родителями, что недопустимо, отмечают эксперты. Решение проблемы необходимо искать банковским ассоциациям, ЦБ и законодателям, уверены в Госдуме.
В России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч. Документ по заказу Росавтодора готовит Российский дорожный научно-исследовательский институт. Для введения такого скоростного режима на шоссе не должно быть очагов аварийности, глубокой колеи, при этом во время снегопада и ливней допустимая скорость должна ограничиваться. Этим же стандартом рекомендуется сужать левые полосы на многополосных магистралях с 3,75 м до 3,5 м: это нужно для выравнивания скоростей в потоке.
ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения. Вводится промежуточный экспресс-тест, который при позитивном результате будет являться лишь основанием для дальнейшей полноценной проверки. Таким образом, к привычным основаниям дунуть в алкометр — запах алкоголя, нетвердая походка, несвязная речь и неадекватное поведение — прибавится еще одно. При этом впервые в российской практике инспекторы будут использовать прибор, анализирующий наличие наркотических веществ в слюне человека (впоследствии, впрочем, у него все равно возьмут мочу на анализ). В Госавтоинспекции надеются, что это «будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников движения и снижению конфликтных ситуаций». Эксперты указывают на коррупционные риски.
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