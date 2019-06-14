Замдиректора Театра кукол имени Образцова уволен из-за конфликта с коллективом

Первый замдиректора Государственного центрального театра кукол им. С. В.Образцова Юрий Шерлинг уволен, говорится в официальном комментарии на сайте театра. Отмечается, что театральный коллектив направил соответствующее письмо в Минкультуры.

«Я рассмотрел обращение коллектива и, разобравшись по существу высказанных претензий к первому заму, прекратил действие трудового договора с Юрием Борисовичем Шерлингом»,— приводятся в сообщении слова директора театра Владимира Бакулева. Режиссер-постановщик театра внучка Сергея Образцова Екатерина Образцова рассказала «Интерфаксу», что господин Шерлинг был уволен за «непредоставление документов о высшем образовании».

Агентство напомнило, что в театре кукол произошел конфликт между коллективом и новым руководителем — господином Шерлингом, который, по словам сотрудников, позволял себе «ежедневные оскорбления и унижение людей». Из-за конфликта сотрудники театра начали подавать заявления об увольнении.