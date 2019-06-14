Педро Альмодовар получит почетного «Золотого льва» в Венеции

Испанский режиссер Педро Альмодовар удостоен почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф. «Педро Альмодовар получит "Золотого льва" за режиссерские заслуги в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля (28 августа — 7 сентября 2019 года)»,— говорится на сайте фестиваля. Такое решение принял совет биеннале под председательством Паоло Баратты.

Господин Альмодовар заявил, что взволнован и польщен такой высокой наградой. «Мой международный дебют состоялся в 1983 году с лентой "Нескромное обаяние порока". Этот "Лев" станет моим талисманом. От всего сердца благодарю за эту награду»,— сказал он.

О творчестве кинорежиссера — в интервью “Ъ” Педро Альмодовара.