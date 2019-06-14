Смотрите, кто пришёл: Михаил Швыдкой (спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству)

Дарья Гнашко, слушатель 12 потока Академии журналистики Ъ:

«Я не люблю, когда журналисты думают, что они четвёртая власть. Это заблуждение. Как писал Брехт, всякая власть развращает!» — с этих слов Михаил Швыдкой начал встречу со слушателями академии «Коммерсантъ».

Самое главное сегодня, как считает Михаил Швыдкой, понять, что журналистика — это опасная профессия, о чем свидетельствует не только дело Ивана Голунова, но и другие, менее публичные случаи. Есть и другая сложность: сегодня журналистами может стать каждый, кто снимет событие на свой смартфон, а настоящий журналист — это аналитик, расследователь.

Слушатели спросили бывшего министра культуры о взаимодействии театра и власти и об опасности искусственного интеллекта. Михаил Ефимович ответил, что верит в прогресс и отправился на совещание в Министерство иностранных дел».