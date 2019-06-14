Смотрите, кто пришёл: Алексей Боков (продюсер, вице-президент Академии “Ъ”)

Владислав Арапов, слушатель 12 потока Академии журналистики Ъ:

«Плавать, а не тонуть»

Продюсер, вице-президент Академии журналистики Ъ Алексей Боков рассказал о способе выживания в медиа-индустрии и о том, почему воспитывать дочку и работать продюсером – одно и то же.

- Нет какого-то общего алгоритма по фильтрации информации, понимаете, - обращается к слушателям Алексей, – это просто логика, а логика приходит со временем.

Всё дело в разделении «вирального фона» в ленте фейсбука, где по словам продюсера, нет информации, и реальных новостей, объем которых совсем невелик. Это не что иное, как клиповое мышление, которое навязывается в процессе всё большего погружения в социальные сети. В этом случае важно «плавать, а не тонуть».

- Все читают лишь краткую вырезку, мало кто переходит по ссылке на материал в вашем посте, - замечает Алексей, – даже Андрей Колесников теперь вставляет анонсы в новость, это уже общее правило.

Пользователи прочитали и немедленно комментируют или делятся с друзьями – это интерактивный показатель релевантности материала, его значимости и живости. Она появляется, когда человек, читающий заметку или репортаж, чувствует себя свидетелем, он «живет в эту минуту».

- Мы с вами становимся тяжелыми, - говорит Алексей, - пытаемся урваться за всем, охватить совершенно ненужное. Измените сначала себя, относитесь к информации вокруг вас без оценки.

Легкость, про которую говорит спикер, перейдет и на материалы. Они станут более понятны, но при этом сохранят главную суть.

Самым главным в иерархии элементов успешности материала все равно остается мотивация. Человеческое отношения, человеческое начало всегда побеждает. Даже первый в мире инноватор Ада Лавлейс, историю которой рассказал Боков, не обошлась бы без мотивации и без желания.

- Хотите проверить, способны ли вы находить мотивацию? – спрашивает Алексей, - Попробуйте заинтересовать вашу маленькую дочку, сделать так, чтобы картины художников эпохи Возрождения стали для нее интереснее, чем маски в снэпчате.

Маркер в руках у Бокова изображает сначала линию волны, а потом и айсберг, верхушка которого выглядывает из воды. То, что осталось по ту сторону – обычная рутина, без которой не было бы результата, то есть верхушки.

Теперь главное не тонуть, а именно плавать.