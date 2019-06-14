Корпоративные новости на «Ъ FM»

Visa, MasterСard, PayPalи Uber поддержали новую криптовалюту Facebook — ее интернет-гигант планирует представить на следующей неделе и запустить в будущем году. Компании инвестируют примерно по $10 млн в консорциум, который будет управлять электронными деньгами. Валюта получила название Libra, пишет The Wall Street Journal. Пользователи смогут расплачиваться ей, делая покупки в Facebook и на сайтах в интернете, а также делать перечисления друг другу.

Крупнейший в России кролиководческий комплекс увеличит выпуск продукции в два раза в ближайшие полтора-два года. Компания «КРОЛЪ и К» вложит более 1,2 млрд руб. в новый инвестиционный проект в Смоленской области. Его реализуют совместно с итальянской группой компаний BERTI PUERO. В ассортименте продукции 35 позиций, она представлена в самых крупных гипермаркетах России, таких как «Ашан», «Вкусвилл», «Азбука вкуса» и других. Мясо кролика, как гипоаллергенный продукт, востребовано в детском питании, поэтому продукция поставляется на комбинаты Danone и «Фрутоyяня». С этого года продукция «КРОЛЪ и К» появилась в меню «Аэрофлота».

Ford Sollers начнет увольнение сотрудников завода во Всеволожске 24-26 июня. Руководство предложило программу добровольного увольнения в эти даты с выплатой дополнительного компенсационного пакета, с ней согласились 97% сотрудников. Остальных уволят с выплатой пособий и компенсаций в августе-сентябре. Штатная численность завода — 940 человек. Конвейер на предприятии уже остановлен.