СКР оценил ущерб от преступлений за прошлый год в 210 млрд рублей

Ущерб от преступлений в России за прошлый год превысил 210 млрд руб., при этом вернуть удалось чуть больше половины этой суммы — возмещено 73 млрд руб., арестовано имущество на 41 млрд руб., сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. «В 2018 году следователи СКР по расследованным уголовным делам установили ущерб на сумму более 210 млрд руб., годом ранее эта сумма составляла 128 млрд руб.»,— сказала госпожа Петренко (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель СКР отметила, что главная сложность состоит в том, что спорные активы часто выводят за рубеж. «Длительность процедуры получения информации по запросам в компетентные органы иностранных государств не позволяет эффективно использовать механизм наложения ареста на имущество обвиняемых»,— пояснила госпожа Петренко. В отдельных случаях российской стороне отказывают по формальным основаниям, подчеркнула госпожа Петренко, поэтому важная задача СКР — наладить международное сотрудничество по вопросам ареста и возврата конфискованных активов.

Ранее МВД сообщало, что ущерб от преступлений в 2018 году составил 563,1 млрд руб. Существенная доля (88,5%) ущерба приходилась на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.