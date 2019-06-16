Как открыть знания народу

На минувшей неделе международная общественная организация Coalition S, борющаяся за право бесплатного общественного доступа к научным публикациям, представила своих амбассадоров. В их число вошли ученые из университетов Нью-Йорка, Мехико, Амстердама, Лондона, Страсбурга, Брисбена, Найроби и других городов. Эта инициатива стала частью более широкого международного движения против крупных издательских компаний, контролирующих рынок научных журналов.

Писать в стол

По данным CBC/Radio Canada, только в прошлом году университетские библиотеки этой страны заплатили более $300 млн за подписку на научные журналы с опубликованными работами ученых — монографиями, исследованиями, статьями, диссертациями. Среди этих работ десятки были опубликованы представителями самих канадских вузов. То есть университетским библиотекам пришлось платить за право иметь в распоряжении работы собственных ученых.

В последнее время такие парадоксальные ситуации все чаще вызывают недовольство не только со стороны библиотек, но и со стороны научного сообщества. Ведь авторы, как правило, проводят свои исследования на гранты, полученные не только от частных, но и от государственных фондов, то есть они финансируются за счет налогоплательщиков. При этом сами налогоплательщики не могут получить доступ к опубликованным научным работам бесплатно и вынуждены платить крупнейшим мировым научным издательствам.

Это Elsevier, Springer Nature, Wiley, Taylor & Swift и Sage — их нередко обвиняют в монополизации научных знаний. В совокупности эта «большая пятерка» публикует более 11 тыс. научных журналов и занимает более половины всего мирового рынка научной прессы.

Некоторые исследователи считают, что именно платный доступ во многом препятствует не только популяризации научного знания, но и его практическому применению, в том числе для инвестиций в новые технологии. По данным The Nature, от 10% до 25% научных работ, опубликованных с 1980 по 2005 год, нигде ни разу не цитировались. Более того, в год своей публикации до 80% научных работ имеют все шансы не быть процитированными, и лишь через 15 лет после публикации эта доля снижается до 10%. При этом, по данным Университета Индианы, публикации до 50% научных трудов в год вообще никто не читает, кроме автора, рецензентов, научных оппонентов и ученого совета.

Еще одна сторона проблемы — многие библиотеки, и без того работающие в условиях ограниченного бюджета, вынуждены платить издательствам большие средства за подписку на научные журналы и поэтому имеют меньше возможностей закупать другие материалы — научно-популярные труды, художественную литературу и т. д.

Платить нельзя открыть

В феврале Калифорнийский университет, в систему которого входят учебные заведения в Беркли, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Дэвисе и других городах штата, отказался от подписки на издания от компании Elsevier, за которую ежегодно выкладывал около $11 млн. Месяцем позже последовал аналогичный шаг со стороны консорциума государственных научно-исследовательских учреждений Норвегии.

Для решения проблемы закрытых платным доступом научных работ предлагаются самые разные варианты. Заместитель проректора университета Калгари Мэри-Джо Романюк отмечает, что уже сейчас ведутся работы по созданию систем, позволяющих публиковать работы в бесплатном доступе. Для покрытия издержек на публикацию, которые могут составлять несколько тысяч долларов, предлагается обращаться не к издательствам, а к ученым, точнее, к организациям и фондам, предоставляющим им гранты.

Например, в той же Канаде у трех крупнейших фондов и агентств по финансированию научных работ — Сообщества институтов по исследованиям в области здравоохранения, Исследовательского совета по естественным наукам и Исследовательского совета по общественным и гуманитарным наукам — есть условия для такого способа публикации работ. Любая работа, получившая у них финансирование после 2015 года, должна быть открыта для бесплатного доступа в течение 12 месяцев после публикации.

В Новой Зеландии при поддержке правительства работает инициатива Open Access («Открытый доступ»), в рамках которой фонды и ученые, работающие на государственных и общественные гранты, имеют право предоставлять копии своих работ в специальные открытые архивы. Это аргументируется тем, что общество своими налогами уже оплатило проведение научных работ.

Еще в 2003 году немецкое Общество по поддержке научных изысканий имени Макса Планка опубликовало берлинскую Декларацию об открытом доступе к естественнонаучному и гуманитарному знанию. Декларация призывает авторов, научные организации и издательства следовать принципу Open Access, в соответствии с которым «авторы и владельцы прав на такие публикации гарантируют всем пользователям неотъемлемое право на свободный всемирный доступ к данным публикациям и дают им свое разрешение на их копирование, использование, распространение, передачу и публичное воспроизведение, а также на создание и распространение производных от них работ — с помощью любого цифрового медиасредства и в любых учитывающих ответственность целях, при условии корректного указания на авторство».

Именно эта декларация стала одним из основных принципов созданной в сентябре прошлого года инициативы Coalition S/Plan S. Она ставит своей целью создание эффективных механизмов, позволяющих ученым, работающим на государственные и общественные гранты, не только публиковать свои работы в издательствах, но и предоставлять копии работ в открытые архивы или онлайн-журналы. В проекте участвуют исследовательские организации и фонды-грантодатели из 12 европейских стран, а с минувшей недели — и амбассадоры в научной среде. Они считают, что в результате диалога диалога между всеми сторонами, включая ученых, научные организации, правительства, фонды и издательства, им удастся уже с 2021 года воплощать этот механизм на практике. В рамках этого механизма государственные научные организации и фонды возьмут на себя издержки на публикацию тех работ, авторы которых согласятся предоставить копии в бесплатные онлайн-архивы.

Евгений Хвостик