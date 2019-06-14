Мантуров: отчет МАК подтвердил штатную работу SSJ 100 при авиакатастрофе в Шереметьево

Предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по авиакатастрофе в московском Шереметьево 5 мая подтвердил штатную работу самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. «То, что касается техники. Системы работали в штатном режиме, за исключением попадания молнии в самолет. Когда отключился автопилот, но при этом система настолько четко сработала, предоставила возможность пилоту дальше осуществлять полет»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Господин Мантуров отметил, что у летного экипажа было два варианта: продолжать полет по заданному маршруту или выработать топливо для последующей посадки, но пилот принял решение посадить самолет без выработки топлива. До определенного момента посадка проходила в штатном режиме, сказал министр. «Что касается момента посадки, самолет рассчитан на нагрузку 3,7g, первое касание произошло с нагрузкой 2,5, второе было свыше нормы, заложенной в сертификате, третье было уже фатальное»,— объяснил Денис Мантуров.

ЧП с самолетами SSJ 100 Читать далее

SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в Шереметьево 5 мая. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. МАК закончил расшифровку данных черных ящиков SSJ 100 17 мая. В пятницу, 14 июня, МАК опубликовал предварительный отчет по расследованию катастрофы в Шереметьево. По данным комитета, в лайнер ударила молния, после чего отключился автопилот и была потеряна связь с землей. После авиакатастрофы неисправностям SSJ 100 стали уделять особое внимание — часть полетов были отменены или задержаны, а Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс проверить системы Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям.

Подробнее о ходе расследования — в публикации “Ъ” «SSJ торопился к земле».