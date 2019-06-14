Facebook исключили из индекса социально ответственных компаний S&P

Компания S&P Dow Jones Indices исключила Facebook из индекса S&P 500 ESG Index (Environmental & Socially Responsible Index), оценивающего крупнейшие компании по критериям экологической, социальной ответственности и управления. В рамках очередной проверки экологическая ответственность Facebook получила оценку 82 из 100, социальная — всего 22, а управление вообще только 6.

За слабыми показателями Facebook стоит ряд скандалов вокруг защиты личных данных пользователей, несколько громких случаев утечки личных данных, а также, как отметил глава S&P по вопросам социальной ответственности и управления Рид Стедмен, «недостаток прозрачности в том, почему Facebook собирает определенные данные пользователей и делится ими». «Все это создает неопределенность в том, насколько ответственно Facebook относится к защите личных данных, а также в вопросе эффективности процессов управления рисками и в том, как компания их осуществляет»,— пояснил господин Стедмен. Одновременно с Facebook из индекса S&P 500 ESG Index были исключены компании Oracle, IBM и Wells Fargo.

Алена Миклашевская