Воронежская горэлектросеть оштрафована на 300 тыс. рублей за высокую цену для интернет-провайдеров

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало АО «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС) на 300 тыс. руб. за неисполнение предписания по снижению цены аренды опор воздушных линий электропередач для интернет-провайдеров, сообщила пресс-служба ведомства. Кроме того, на 16 тыс. руб. оштрафовано должностное лицо компании. Напомним, на ВГЭС пожаловались работающие в регионе провайдеры Sumtel (ООО «СТ-Воронеж»), Justlan (АО «Квант-телеком), «Интеркон» (ООО «Интеркон»), Freedom (АО «Информационная компания "Информсвязь-Черноземье"»). Как установили в УФАС, горэлектросеть занимает «доминирующее положение на рынке услуг по предоставлению во временное пользование опор воздушных линий электропередач для подвеса кабелей связи на территории Воронежа». В 2017 году стоимость аренды увеличилась по сравнению с 2016-м на 116,2%, а антимонопольное ведомство выяснило, что ВГЭС включила в цену экономически необоснованные затраты: нормы трудозатрат, рентабельность и накладные расходы. «Вместе с тем, при установлении цены горэлектросеть допустила повторный учет затрат и прибыли уже заложенных региональным управлением по государственному регулированию тарифов в тариф на услуги по передаче электрической энергии.Таким образом, АО необоснованно в двойном размере возмещало затраты и получало прибыль»,– добавили в ведомстве. УФАС предписало устранить нарушения, но в установленный срок горэлектросеть этого не сделала.

Подробнее о споре операторов связи и ВГЭС читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Провайдеры перегрузили "Воронежскую горэлектросеть"».

Александр Прытков