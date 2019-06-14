Заместителю министра сельского хозяйства Кубани предъявлено обвинение во взяточничестве

Следствие предъявило обвинение заместителю министра сельского хозяйства Краснодарского края и его подчиненному в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве, сообщило следственное управление СКР по краю. По версии обвинения, чиновники получили 4 млн руб. от руководителя сельхозкооператива за содействие в получении субсидии.

Фамилии фигурантов не разглашаются, по данным сайта крайсуда, в качестве обвиняемых привлечены Ким Тертица и Александр Пиунов, первый является заместителем министра сельского хозяйства края, второй – начальником управления развития малых форм хозяйствования. Заместитель министра сельского хозяйства одновременно являлся председателем конкурсной комиссии по отбору участников программы по развитию агробизнеса, программа предусматривала предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов на развитие материально-технической базы.

По данным следствия, в феврале 2019 года женщина - председатель кооператива, желающая получить субсидию на развитие своего комплекса, обратилась в министерство сельского хозяйства. Начальник управления развития малых форм хозяйствования сообщил женщине, что ей могут оказать содействие в получении субсидии в сумме 40 млн руб. При этом чиновник попросил у заявительницы 10% от суммы субсидии, пояснив, что средства должны быть преданы председателю конкурсной комиссии. «Женщина сообщила о ситуации в правоохранительные органы. 30 апреля 2019 года руководитель управления встретился с заявительницей и получил от нее 4 млн руб., после чего вечером того же дня передал их заместителю министра сельского хозяйства», – сообщили в СУ СКР. Дальнейшие действия Тертицы и Пиунова были пресечены оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Обвиняемые не признают свою вину, Ким Тертица с 24 мая находится в СИЗО, Александр Пиунов – под подпиской о невыезде.

Анна Перова, Краснодар