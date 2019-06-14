Средний размер взятки в Краснодарском крае составил 282 тысячи рублей

За пять месяцев текущего года средний размер взятки на Кубани составил 282 тыс. руб. Этот показатель незначительно снизился по сравнению с результатами января-февраля 2019 года (2998,5 тыс. руб.). При этом максимальный размер взятки, который был зафиксирован в регионе с января по май, составил 10 млн руб.

Такие данные были озвучены сегодня, 14 июня, на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупци в прокуратуре Краснодарского края. Было отмечено, что наиболее распространенной формой проявления коррупции является взяточничество. За пять месяцев этого года в регионе было выявлено и поставлено на учет 236 преступлений данной категории, что на 48 % больше аналогичного периода прошлого года.

Органами правопорядка было зафиксировано 109 посягательств на хищение бюджетных средств, 57 - в сферах оказания госуслуг, осуществления контрольных и разрешительных процедур, а также по 16 - в сферах ЖКХ и оборота земель.

Кроме того, было арестовано имущество коррупциоонеров стоимостью более 440,7 млн руб.

Дмитрий Михеенко