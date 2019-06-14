Донские власти направят на достройку проблемных домов 1,5 млрд рублей

Ростовская область предоставит 1,5 млрд руб. субсидий на завершение строительства 13 проблемных домов в 2019-2021 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

Средства направят объединениям дольщиков для возмещения затрат на обследование техсостояния проблемных домов, разработку проектной документации для завершения строительства, проведение экспертизы, строительные работы, присоединение домов к сетям инженерной инфраструктуры, а также строительный контроль и авторский надзор.

Кроме того, 2 млн руб.получат инвесторы для погашения части процентов по кредитам на завершение и ввод в эксплуатацию проблемных домов.

Дарья Голякова