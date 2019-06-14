Сайты на Кубани в 2018 году имели только 47,3% организаций

В 2018 году в Краснодарском крае из всех действующих организаций, кроме субъектов малого и среднего предпринимательства, интернет использовали 97,9%, электронную почту – 95,7%, локальные вычислительные сети – 65,4%. Такие данные публикует Краснодарстат.

По статистике, только 47,3% организаций имели WEB-сайты, а в расчете на 100 работников, использовавших компьютеры, пришлось по 44 ПК. Из них доступ интернету имели 30 компьютеров.

Из общего числа организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии, 76,7% предприятиям интернет нужен был в коммерческих целях, в основном для связи с поставщиками (94,9%) и для связи с потребителями (70,2%).

С помощью интернета 88,9% организаций осуществляли получение бланков форм статистической или налоговой отчетности, 89,1% – предоставляли заполненные формы, 82,5% – получали информацию о деятельности органов управления, 50,1% – участвовали в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 52,6% – получали госуслуги от органов управления полностью в электронном виде (включая платежи, если они необходимы) без необходимости использования бумажного документооборота при получении услуги.

Василий Хитрых