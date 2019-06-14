«Единая Россия» выдвинула Игоря Артамонова в липецкие губернаторы

Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов выдвинут в губернаторы от местной ячейки «Единой России». Соответствующее решение было принято на партийной конференции путем тайного голосования. Из 107 делегатов в поддержку господина Артамонова высказались 93 партийца. Два других участника праймериз — городской депутат Александр Афанасьев и депутат облсовета Марина Донских — получили по семь голосов.

Напомним, Игорь Артамонов долгое время планировал идти на выборы в качестве самовыдвиженца. Под его участие депутаты даже планировали менять закон: соответствующие поправки трижды вносились на рассмотрение облсовета. Тем не менее до законодательного оформления они так и не дошли, а сам господин Артамонов в последний момент принял решение выдвигаться от «Единой России». Самым ресурсным противником врио губернатора может стать зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, которого планирует выдвинуть ЛДПР. Выдвиженцем от КПРФ станет депутат облсовета Сергей Токарев, от «Справедливой России» — депутат Лариса Ксенофонтова. Также в выборах собирается участвовать оппозиционный депутат Олег Хомутинников.

Подробнее о предвыборной ситуации в Липецкой области — в материале “Ъ-Черноземье” «Игорь Артамонов выбрал компромисс».

Андрей Прах