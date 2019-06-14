ФОМ: большинство россиян считают себя патриотами

73% россиян считают себя патриотами, говорится в данных опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) (.pdf). Большинство опрошенных убеждены, что уклонение от службы в армии, незнание истории страны и равнодушие к родной природе не сопоставимы с патриотизмом.

Согласно данным ФОМ, 73% респондентов назвали себя патриотами (на 4% меньше, чем в 2018 году). Из них 84% граждан среднего возраста (31–35 лет) с высшим образованием и 80% жителей Москвы. Однако 21% опрошенных не считают себя патриотами. В большинстве своем это люди со средним общим образованием и ниже (31%), жители СЗФО (29%) и ДФО (29%).

На вопрос «С вашей точки зрения, может или не может быть патриотом человек, который...» 69% респондентов сообщили, что гражданин не может быть патриотом, если он равнодушен к родной природе, если он избегает службы в армии (69%) и если не знает историю своей страны (67%).

Кроме того, 61% опрошенных считают, что патриот может критиковать власти своей страны, 57% — что любители зарубежных литературы и искусства также могут быть патриотами. Патриоты, по мнению 53% опрошенных, могут не знать гимна своей страны. Также 47% считает, что патриоты могут не ходить на выборы, 46% — что должны принимать в них участие. Среди всех опрошенных 46% полагают, что возможно жить и работать за границей, оставаясь патриотом, а 45% с этим не согласились.

Опрос «ФОМнибус» проводился 8–9 июня в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ при участии 1,5 тыс. респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.