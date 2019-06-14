Парк «Комсомольская поляна» в Железноводске благоустроят за 86 млн рублей

В Железноводске на благоустройство парка «Комсомольская поляна» потратят 86 млн руб, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. За обновление именно этой территории проголосовала большая часть местных жителей.

«Благоустройство парка "Комсомольская поляна"в Железноводске очень важно, как для местных жителей, так и для гостей курорта. Сейчас работы, можно сказать, не прекращаются, чтобы как можно скорее люди смогли увидеть новое, комфортное и благоустроенное место, где они смогут ежедневно отдыхать от городской суеты», - приводит пресс-служба слова министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгения Штепы.

В парке появится новая детская площадка, канатный парк и комфортные зоны отдыха с новыми скамейками и фонарями. На территории установят современную концертную площадку для проведения мероприятий городского и краевого уровня.

Дарья Голякова