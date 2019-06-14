Замглавы МО «Увинское» из Удмуртии оштрафовали за превышение полномочий

Замглавы МО «Увинское» из Удмуртии назначили судебный штраф в размере 20 тыс. руб. за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что замглавы освободил от обязательных работ трех осужденных, направленных в администрацию для исполнения соответствующего наказания в период 2016-2018 годов. В обмен администрация МО «Увинское» получила от осужденных различное имущество. В ближайшее время осужденных обяжут отбыть наказание в виде обязательных работ в полном объеме.

Ранее сообщалось, что замглавы администрации муниципалитета в Увинском районе Удмуртии незаконно освободил от обязательных работ трех осужденных. Взамен они приобрели и передали администрации инструменты и оказывали различные услуги.