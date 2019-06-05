Замглавы муниципалитета в Удмуртии будут судить за превышение полномочий

Замглавы администрации муниципалитета в Увинском районе Удмуртии будут судить за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона. Уголовное дело, возбужденное в отношении подозреваемого по ч. 1 ст. 286 УК РФ, передано в суд с ходатайством о назначении судебного штрафа.

Следствие установило, что в период с 2016 по 2018 год замглавы освобождал от обязательных работ лиц, направленных в администрацию для исполнения соответствующего наказания. В обмен администрация муниципалитета получала различные имущественные выгоды. Таким образом, трое осужденных приобрели и передали администрации инструменты, а также оказывали различные услуги.