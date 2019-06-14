Конкуренцию Лилии Чанышевой на довыборах в горсовет составит бывший вице-мэр Уфы

Политсовет уфимского отделения «Единой России» определился с кандидатами, которые примут участие в довыборах депутатов горсовета 8 сентября. Партия выдвинула бывшего заместителя главы администрации Уфы (с декабря 2017 по ноябрь 2018 года), генерального директора ООО «Генстройтрест» Артура Хромца и заместителя генерального директора по финансовым вопросам ООО «Компания “Потенциал”» Эдуарда Остапчука, сообщили в «Единой России». Господин Хромец будет участвовать в выборах по одномандатному избирательному округу № 8, а господин Остапчук — по одномандатному избирательному округу № 14.

Как ранее сообщал “Ъ-Уфа”, участие в довыборах по округу № 8 планирует принять уфимский координатор штаба Алексея Навального Лилия Чанышева, а также тренер спортшколы №3 имени М. Азаматова Александр Лисицын. Он идет самовыдвижением.

Выдвижение кандидатов продлится до 2 июля.

Олег Вахитов