В Краснодарском крае отмечен острый дефицит врачей

По соотношению вакансий к числу активных резюме на портале hh.ru, конкуренция среди медиков 2,3 человека на место, что говорит об остром дефиците кадров в этой профессиональной области в Краснодарском крае. Такие данные приводят аналитики компании HeadHunter, по итогам исследования, проведенного накануне дня медицинского работника.

Больше всего работодателям в Краснодарском крае необходимы лечащие врачи (18% от общего числа вакансий в сфере «Медицина-фармацевтика» на hh.ru в регионе), врачи-эксперты (14%), а также специалисты по клиническим исследованиям (11%).

Средняя зарплата лечащего врача на Кубани составляет 32 тыс. руб. Самый высокий уровень зарплаты, предлагаемый работодателями для медицинских работников на Кубани – 35 тыс. руб., такую зарплату готовы платить врачам-экспертам, средняя зарплата в вакансиях для лечащих врачей составляет 32 тыс. руб., для специалистов по клиническим исследованиям и фармацевтов – 30 тыс. руб.

Анна Перова, Краснодар