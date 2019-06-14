Дмитрий Медведев назначил главу минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева куратором Адыгеи

Председатель правительства России Дмитрий Медведев назначил министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева куратором Республики Адыгея. В республиканском правительстве назвали это назначение «новым стартапом для всего региона».

«Институт кураторства, на мой взгляд, является мощным проводником федеральных инициатив и инструментом модерации при реализации задач, поставленных руководством страны по динамичному развитию субъектов РФ», - прокомментировал глава РА Мурат Кумпилов.

По словам главы Адыгеи, все регионы имеют разные стартовые возможности, поэтому институт наставничества создаст равные условия для здорового соперничества. В числе преимуществ региона Мурат Кумпилов называет географическое положение и природно-климатические особенности, что определяет точки роста региона в соответствующих отраслях.

На ПМЭФ-2019 было объявлено, что, по результатам Национального рейтинга Агентства стратегических инициатив, в текущем году Адыгея заняла 26 место. Интегральный индекс республики вырос на девять баллов, улучшены позиции по 14 показателям, что отражает активизацию инвестиционной деятельности.

«В выполнении обозначенных главой государства задач мы опирались и будем опираться на свой опыт, конкурентные преимущества республики и лучшие практики регионов и, конечно, рекомендации нашего куратора», - резюмировал Мурат Кумпилов.

Как пишут «Ведомости», Дмитрий Медведев также назначил кураторами по Алтаю, Карелии и Туве федерального министра экономического развития Максима Орешкина, а по Курганской области — министра финансов РФ Антона Силуанова. Курировать кураторов будет вице-премьер Виталий Мутко.

Дмитрий Михеенко