Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает, в каких районах Москвы открылись новые проекты.

На элитном рынке недвижимости Москвы открылись продажи сразу в трех новых проектах. Все, как легко предугадать, в центре. Два в Тверском районе, как с квартирами, так и с апартаментами, третий — в Мещанском.

По данным риэлтерской компании «БЕСТ-Новострой», за месяц объем предложения апартаментов увеличился на 9% по количеству лотов в экспозиции и на 13% по суммарной площади. Сейчас в Москве предлагается к продаже 932 позиции по апартаментам общей площадью около 111 тыс. кв. м. В сегменте элитных квартир экспонируется 667 лотов общей площадью 106 тыс. кв. м. Таким образом, объем предложения элитных апартаментов превосходит предложение квартир, экспонируемых на рынке, почти на 40%. При этом более половины объема предложения элитных квартир и апартаментов сконцентрировано в новостройках, расположенных в трех районах столицы — Хамовники, Якиманка и Тверской.

Что же касается цен на первичном рынке элитного жилья, то за май они продемонстрировали положительную динамику относительно предыдущего месяца, что, прежде всего, обусловлено высоким уровнем цен в проектах, поступивших в реализацию. В сегменте квартир средняя цена метра выросла на 6% — до 936 тыс. руб., в сегменте элитных апартаментов — на 4%, до 890 тыс. руб. Существенно увеличился и средний предлагаемый бюджет покупки — на рынке квартир он вырос сразу на 18%, достигнув почти 166 млн руб., а в сегменте апартаментов — на 9%, до 110 млн. руб.

С точки зрения спроса существенных изменений не отмечено: у покупателей элитной недвижимости особой популярностью по-прежнему пользуются лоты площадью до 150 кв. м — на них в совокупности приходится 75 % от общего объема заявок.