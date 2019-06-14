Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает о городах Баракоа, Сьенфуэгос и Плайя Параисо.

И снова сегодня Остров свободы. Когда речь заходит о том, что посетить на Кубе, кроме Гаваны и Варадеро, я немного теряюсь, потому что райских мест на острове так много, что выстроить их по значимости просто невозможно.

Например, городок Баракоа так и называют — кусочком кубинского рая. Это самый старинный город, он даже старше Гаваны. Время здесь как будто остановилось среди древних колониальных зданий. Не спешит оно и на уникальном местном пляже с черным песком, и на кристально чистых водопадах, в которых тоже можно искупаться. А потом прогуляться по пышному лесу и отведать местных манго и папайи — почему-то именно здесь они считаются самыми вкусными.

Город Сьенфуэгос — его часто называют кубинским Парижем. Здесь просматривается французское влияние как в обычаях, так и в архитектурном стиле. Все это вы почувствуете сами по дороге к потрясающе красивой бухте Хагуа. Тринидад, который называют городом-музеем, по количеству прекрасно сохранившихся исторических объектов уступает только Гаване. Старый город Тринидада открыт исключительно для пешеходного и конного движения, поэтому вы можете свободно бродить по многочисленным рынкам и любоваться яркими домами с узких мощеных улиц.

После посещения городов особенно здорово полностью слиться с природой. Думаю, идеально подойдет для этого Плайя Параисо или Райский пляж на острове Кайо-Ларго-дель-Сур. Белый песок здесь настолько мягок, что ноги утопают в нем по щиколотку. А голубая прозрачная вода иногда создает впечатление, что ты не плывешь, а находишься в невесомости. Хотя, повторюсь, мест с добавлениема «райский» на Кубе не сосчитать. И мы обязательно к ним вернемся, как всегда, по пятницам.