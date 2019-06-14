Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о проекте «Поэма о смыслах», и о том, что хочет донести до посетителей галереи сам художник.

Выставка Азама Атаханова «Поэма о смыслах» открылась в галерее Artstory. Галерея продолжает традицию летних экспозиций с восточным колоритом.

Азам Атаханов — известный художник из Душанбе, живописец и монументалист. Хотя, конечно, называть его национальным художником неправильно. И дело даже не в том, что Атаханов учился в Строгановке. Его творчество буквально пронизано традициями, ощущениями и реминисценциями наследия западноевропейского искусства, в первую очередь, художников Ренессанса. Сам Атаханов, когда говорит о своих духовных учителях, называет мастеров Проторенессанса Дуччо и Джотто, Фра Анджелико и Беноццо Гоццоли, художников высокого Возрождения Мантенью и Тинторетто. От них монументальность его живописных полотен (одно из лучших, на мой взгляд, произведений мастера — «Плотина в горах» — построено как фреска, где женщины в национальных одеждах расположены горизонтальными рядами, образую плотину из линий собственных тел). А от представителей русского «первого авангарда» --Кузнецова, Фалька, Крымова, Фаворского — к Атаханову пришло отношение к деталям пейзажа как к одухотворенным существам.

Азам часто выставляется в России и за рубежом. И в Москве эта выставка у него не первая. Я спросил Атаханова: в чем отличия нынешнего проекта? Или даже так — в чем его цель, сверхзадача?

Азам Атаханов, художник: На этой выставке мы хотели собрать лучшие из работ последнего времени. Что я хочу передать? В первую очередь, красоту. Может быть, это банально звучит, но на самом деле задача искусства — это, конечно, воспевание красоты, божественного, всего того, что дает человеку импульс к тому, что-то создавать и творить, и развиваться. Я пытаюсь показать взаимодействие внешнего и внутреннего. Красота, как говорится в одном из мусульманских трактатов, — это блеск истины

Название нового проекта «Поэма о смыслах» отсылает к труду Джалаладдина Руми, великого персидского поэта-суфия XIII столетия, который писал: «…я заглянул в свое сердце. И только там узрел бога».