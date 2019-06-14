Глава комитета по развитию предпринимательства Петербурга официально ушел в отставку

От должности председателя комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга освобожден Эльгиз Качаев, занимавший этот пост с 2012 года. Информация об отставке господина Качаева в пятницу, 14 июня, размещена на сайте Смольного.

Временно исполнять обязанности главы комитета поручено заместителю председателя Лидии Громовой.

“Ъ-СПб” писал о скорой отставке Эльгиза Качаева еще неделю назад. Ранее в городской администрации анонсировали реорганизацию комитетов по промышленной политике и инновациям и по развитию предпринимательства и потребительского рынка. Они должны объединиться должно завершиться к 1 августа.