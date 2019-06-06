СМИ: Смольный покидает Эльгиз Качаев

Председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев с 11 июня покидает Смольный. Об этом сообщает «Фонтанка.ру». По данным издания, информацию об отставке подтвердил источник в Смольном.

Ранее в городской администрации анонсировали реорганизацию комитетов по промышленной политике и инновациям и по развитию предпринимательства и потребительского рынка. Они должны объединиться должно завершиться к 1 августа.

Добавим, что Эльгиз Качаев работал в городской администрации с 2012 года.