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СМИ: Смольный покидает Эльгиз Качаев

Председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев с 11 июня покидает Смольный. Об этом сообщает «Фонтанка.ру». По данным издания, информацию об отставке подтвердил источник в Смольном.

Ранее в городской администрации анонсировали реорганизацию комитетов по промышленной политике и инновациям и по развитию предпринимательства и потребительского рынка. Они должны объединиться должно завершиться к 1 августа.

Добавим, что Эльгиз Качаев работал в городской администрации с 2012 года.

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