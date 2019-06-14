В Новочеркасске главврача роддома обвиняют в получении взяток

Главного врача МБУЗ «Родильный дом» Новочеркасска обвиняют в получении взяток (ч. 1, ч. 2 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По данным предварительного расследования, подозреваемая с 2017 года по 2019 год лично получала взятки от сотрудников родильного дома за общее покровительство и попустительство по службе. На время предварительного расследования врача отстранили от должности и избрали ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Дарья Голякова