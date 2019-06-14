Советника главы Удмуртии по связям со СМИ освободили от должности

Советника главы Удмуртии по связям со СМИ Николая Нестеренко освободили от должности. Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства региона. Господин Нестеренко покинет пост по собственной инициативе 17 июня.

Николай Нестеренко был назначен советником главы Удмуртии в 2014 году. Тогда правительство региона возглавлял Александр Соловьев. Ранее господин Нестеренко был руководителем пресс-службы госсовета Удмуртии. Он занимал этот пост с 1995 по 1997 и с 2001 по 2014 годы соответственно.