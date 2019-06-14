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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Заместителем начальника пермского главка МВД может стать главный полицейский Курской области

Врио начальничка управления МВД по Курской области Олег Латунов может занять должность заместителя начальника ГУ МВД по Пермскому краю, рассказали “Ъ-Прикамье” знакомые с ситуацией источники. По их данным, назначение господина Латунова может состояться примерно через месяц, после того, как будет подписан приказ о назначении руководителя курского УМВД. В пресс-службе курского УМВД «Ъ-Черноземье» не стали подтверждать какие-либо кадровые преобразования. Напомним, в апреле от должности начальника курской полиции указом президента был освобожден Григорий Кулик. Как поясняли “Ъ-Черноземье” в ведомстве, рапорт господин Кулик подал в связи с достижением 60 лет, предельного возраста. Врио начальника стал Олег Латунов. В свою очередь, в Прикамье должность замначальника главка стала вакантной после того, как генерал-майор Андрей Овсянников был назначен начальником УМВД по Псковской области.

О том, как сменился главный воронежский полицейский, читайте в материале “Ъ-Урал” «Генерал меняет Урал на Воронеж».

Владимир Зоркий


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