14 июня, пятница
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

ЦБ допустил два понижения ключевой ставки до конца года

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возможны два понижения ключевой ставки до конца года. Сегодня днем ЦБ снизил ключевую ставку с 7,75% до 7,5%.

«Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и, возможно, одно, и, возможно, и два понижения ставки в этом году»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции. По ее словам, снижение станет возможным, если не будет «негативных сюрпризов». Глава ЦБ отметила, что следующее снижение ставок на одном из трех ближайших заседаний, которые состоятся 26 июля, 26 сентября и 25 октября.

Ставка на уровне 7,75% сохранялась с декабря 2018 года. До этого с сентября 2018 года она равнялась 7,5% годовых.

Подробнее о решении ЦБ читайте в публикации “Ъ” «ЦБ перешел к снижению».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя