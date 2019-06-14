ЦБ допустил два понижения ключевой ставки до конца года

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возможны два понижения ключевой ставки до конца года. Сегодня днем ЦБ снизил ключевую ставку с 7,75% до 7,5%.

«Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и, возможно, одно, и, возможно, и два понижения ставки в этом году»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции. По ее словам, снижение станет возможным, если не будет «негативных сюрпризов». Глава ЦБ отметила, что следующее снижение ставок на одном из трех ближайших заседаний, которые состоятся 26 июля, 26 сентября и 25 октября.

Ставка на уровне 7,75% сохранялась с декабря 2018 года. До этого с сентября 2018 года она равнялась 7,5% годовых.

Подробнее о решении ЦБ читайте в публикации “Ъ” «ЦБ перешел к снижению».