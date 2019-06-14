«Шахта Ростовская» выплатила работникам долг по зарплате в 6 млн рублей

Сотрудники прокуратуры обязали ООО «Шахта Ростовская» выплатить 236 работникам долги по зарплате за апрель этого года на сумму более 6 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Прокуратура выявила на предприятии и другие нарушения трудового законодательства. Работодатель не провел специальную оценку условий труда и не обеспечил работников средствами индивидуальной защиты. Работники проходили предварительный медосмотр за свой счет. Кроме того, руководство предприятия допустило к работе некоторых сотрудников, не прошедших обучение по охране труда. Предприятие и его директора оштрафовали на 402 тыс. руб.

По данным сайта kartoteka.ru, ООО «Шахта Ростовская» зарегистрировано в 2017 году с основным видом деятельности «добыча и обогащение угля и антрацита». Компанией владеет ООО «Э Коннект», генеральным директором является Владимир Чага.

Дарья Голякова