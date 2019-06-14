Ижкомбанк продолжает улучшать свои финансовые показатели

6 июня 2019 года в Ижкомбанке состоялось годовое общее собрание акционеров. Акционеры рассмотрели итоги работы банка в 2018 году и утвердили годовой отчет. В документе отмечается, что за 2018 год Ижкомбанк вновь улучшил свои ключевые финансовые показатели: капитал, активы, кредитный портфель и прибыль. Так, активы банка выросли на 8,1% — превысив 11,5 млрд руб. Собственный капитал банка достиг 1,38 млрд руб., увеличившись на 6,8%. Розничный кредитный портфель составил 1,84 млрд руб., корпоративный — 4,84 млрд руб., что больше прошлогодних значений на 172 млн руб. и на 734 млн руб. соответственно. Чистая прибыль выросла на 36 млн руб. и составила 181 млн руб.

Фото: Ижкомбанк

«В прошедшем году российский банковский сектор побил рекорд по прибыли, и Ижкомбанк не стал исключением — менеджмент банка использовал предоставленные возможности, о чем свидетельствует заметный рост по всем основным показателям и значительная чистая прибыль по итогам года. Мы чувствуем себя уверенно в своей нише: работая в основном на рынке Удмуртии, Ижкомбанк входит в топ-200 крупнейших банков России, а по объемам кредитования малого и среднего бизнеса находится топ-40 федерального рейтинга»,— отметил председатель правления, директор АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) Андрей Пономарев.

На общем годовом собрании акционеры особо отметили, что банк имеет все возможности для выхода за границы региона и уже успешно работает не только в Удмуртии. В связи с этим они приняли решение о реновации стратегии развития банка на ближайшие годы и проведении ребрендинга. Собрание акционеров банка без замечаний утвердило годовой отчет за 2018 год и распределило чистую прибыль — на выплату дивидендов направят порядка 50 млн руб., размер дивиденда на одну акцию составит около 15 коп.

Совет директоров и ревизионная комиссия были переизбраны в прежнем составе. Аудитором общества как для проведения аудита отчетности по РСБУ, так и для проведения аудита по МСФО за 2019 год выбрано АО «БДО Юникон». На первом заседании совета директоров, состоявшемся 10 июня, председателем совета директоров банка избран Андрей Васильевич Шутов.

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО). Лицензия ЦБ РФ №646

426076, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 30

т. 8 -800-301-91-91

www.izhcombank.ru