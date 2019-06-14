Экс-директор ООО «Автомагистраль» в Новороссийске задолжал подчиненным 174 тысячи рублей

Следственный отдел по Новороссийску СУ СКР по краю возбулдил уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Автомагистраль». Он подозревается в полной невыплате свыше трех месяцев зарплаты сотрудникам фирмы (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, с января 2015 года по июнь 2017 года экс-руководитель предприятия, занимающегося эксплуатацией автодорог, не выплатил заработную плату восьми подчиненным. Долг перед ними составил более 174 тыс. руб. Как утверждают в следственном органе, у фигуранта имелась реальная возможность для погашения задолженности, но он тратил деньги на иные нужды предприятия. В настоящее время «Автомагистраль» находится в стадии ликвидации.

С целью погасить задолженность по зарплате сотрудники СУ СКР в настоящее время устанавливают имущество подозреваемого. Санкции инкриминируемой ему статьи предусматривают до трех лет лишения свободы.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Автомагистраль» было зарегистрировано в поселке Верхнебаканском в 2013 году. Директором общества до его банкротства значился Олег Прокопенко, собственником 70% доли в уставном капитале — Вера Прокопенко. Сам уставный капитал фирмы составляет 14 285 руб. По итогам 2017 года компания показала выручку 191 тыс. руб. и убыток 18,2 млн руб. Кредиторская задолженность предприятия на конец 2017 года составляла 43,1 млн руб.

Василий Хитрых